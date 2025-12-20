Западные аналитики сообщают о разработке в России ЗРК для ближнего космоса

Российские вооруженные силы к 2030 году могут получить на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс С-550, способный поражать цели на высотах свыше 200 километров и на дальности до 600 километров. Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на американское военно-аналитическое издание 19FortyFive в статье автора Брента Иствуда.

По данным публикации, система позиционируется как следующий этап развития после С-500 «Прометей» и предназначена для перехвата межконтинентальных баллистических ракет на подлетной траектории, а также для борьбы с гиперзвуковыми угрозами и целями на низкой околоземной орбите.

Аналитик указывает, что в случае реализации заявленных возможностей комплекс сможет представлять угрозу для спутников, включая орбитальный самолет X-37B, а в результате перехвата создавать опасные облака обломков на орбите, что косвенно угрожает космическим станциям. В качестве прецедента напоминается об уничтожении спутника «Космос-1408» российской системой А-235 «Нудоль» в 2021 году. Сторонники проекта, как пишет издание, утверждают о превосходстве С-550 не только над российскими С-400 и С-500, но и над американскими системами THAAD и корабельной Aegis.

Постановка на вооружение, согласно обнародованным планам, ожидается в период с 2027 по 2030 год.

