Запад против России: новая холодная война на пороге

«Пока баланс не изменится. Это, скорее, сигнал о том, что мы возвращаемся в период холодной войны, неотъемлемой частью которой были ядерные испытания. Это показатель конфронтации и гонки вооружений. У России есть все возможности уничтожить и США, и весь Запад неоднократно. Но, по сути, какая разница — один раз или шесть? Достаточно одного. Сейчас все действия США, конечно, демонстрация силы — реакция, прежде всего, на испытания „Буревестника“ и „Посейдона“», — пояснил Блохин.

По его мнению, США необходимо компенсировать свое отставание в области гиперзвукового оружия, показать решимость.

«Кроме того, ядерная триада США серьезно устарела. Чтобы модернизировать ее, испытания становятся необходимым элементом этого процесса. Поэтому ситуация развивается именно в таком направлении. Если говорить о соглашениях по контролю над вооружениями, то в феврале 2026 года истекает срок действия СНВ-3, и нового договора не предвидится. У Трампа нет особого желания заключать СНВ-4. Даже если теоретически американцы готовы были бы обсуждать новое соглашение, у них слишком много претензий и дополнительных требований», — отметил политолог.

Блохин уточнил, что 90% ядерного потенциала сосредоточено у США и России. СНВ-3 был двусторонним договором, и пока он формально действует — до февраля 2026 года. Поэтому реакция других ядерных держав тут сейчас несущественна.

«Можно сказать, что новый виток гонки вооружений уже идет, просто в других формах. Военный бюджет США превышает триллион долларов — это больше, чем расходы всех остальных стран вместе взятых. Гонка есть, но Россия не собирается активно в нее втягиваться. Фактически мы возвращаемся к риторике холодной войны — начинается новая, вторая холодная война», — резюмировал эксперт.

