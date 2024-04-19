«Запад принял решение»: Медведев высказался о покушении на Зеленского в Польше

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление СБУ о том, что в Польше удалось предотвратить покушение на украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, это покушение на «главного бандеровца» выглядит серьезно. У Зеленского теперь есть все основания, чтобы не на шутку переполошиться.

«Вполне вероятно, это может быть первым доказательством того, что на Западе приняли решение о его ликвидации. Бойся, паяц!» — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Накануне служба безопасности Украины заявила, что благодаря совместной работе с польскими правоохранителями был задержан гражданин Польши, который готовил покушение на Зеленского. Он собирал информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка.