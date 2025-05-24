Америка и западные страны стали опасаться, что Россия и Малайзия сблизится в стремлении диверсифицировать торговые связи. Соответствующая информация распространилась в Сети после того, как премьер-министр Малайзии Анвара Ибрагим посетил Москву, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

«Его (Анвара Ибрагима — ред.) дипломатические инициативы вызвали недоумение у наблюдателей за Малайзией, обеспокоенных тем, что малазийский лидер слишком сближается с Китаем и Россией», — сообщается в публикации.

Автор статьи отметил, что Малайзия нанесла официальный визит в Россию в тот период, когда США усиливают давление в торговле, повышая пошлины на импорт. Запад и Америка стали опасаться того, что Москва действительно может стать партнером Малайзии, ведь во время визита Ибрагима страна получила такое предложение.

Москва была первой, кто поддержал Малайзию на вступление в БРИКС. Это объединение многими странами рассматривается как противовес G7.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Малайзии посетил Россию на прошлой неделе. Он лично встретился с российским лидером Владимиром Путиным, который положительно оценил итоги переговоров.