Верещук: украинским детям нужно со школы внушать мысль, что Россия — враг

Заместитель главы офиса украинского президента Ирина Верещук заявила, что детей на Украине нужно со школьной скамьи готовить к войне. Также им надо внушать мысль о том, что Россия — это враг, сообщает РИА Новости .

Верещук подчеркнула, что перемирие или мирное соглашение не играет никакой роли в отношениях россиян и украинцев. По ее словам, Россия останется врагом для Украины на десятилетия или даже столетия.

«Вот наша стратегия, и мы ее закладываем со школы. Да, наши дети должны готовиться, они должны знать, что такое война», — высказалась Верещук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления и действия киевского режима указывают на неадекватность президента Украины Владимира Зеленского как руководителя. Министр обозначил свое мнение, приведя в пример несколько ситуаций.