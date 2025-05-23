Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления и действия киевского режима указывают на неадекватность президента Украины Владимира Зеленского как руководителя, сообщает ТАСС .

«Если сравнить все доводы, которые звучат из Украины, очевидно, что это (Зеленский — ред.) — неадекватный руководитель», — сказал Лавров.

Министр обозначил свое мнение, приведя в пример несколько ситуаций. Он напомнил, что Зеленский издал указ о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и его правительством.

Однако затем киевские власти попытались его переиграть, заявив, что «нельзя встречаться лично с Путиным», хотя все равно требовали его присутствия на переговорах в Стамбуле. Зеленский тогда и вовсе заявил, что запрет на переговоры его не касается.

Ранее Лавров отметил, что новый раунд переговоров с Украиной состоится. Дата встречи пока не названа.