Замглавы МИД РФ Рябков: речи о продлении ДСНВ не идет

Как отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сейчас не идет речи о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщает ТАСС .

По его словам, РФ обойдется без реакции Штатов, если Вашингтону неинтересна инициатива Москвы по ДСНВ.

На встрече с Советом безопасности России 22 сентября президент страны Владимир Путин сообщил о готовности РФ соблюдать ограничения, установленные ДСНВ, еще год после истечения срока его действия в феврале 2026 года. При этом он акцентировал внимание на том, что данная инициатива будет актуальна лишь в случае зеркальных шагов со стороны США.

В ответ американский лидер Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Владимира Путина.

