Замглавы МИД РФ Рябков: противостояние России и США усилилось при Байдене

Во время президентства в США Джо Байдена противостояние России и США усилилось, а дипломатические отношения были на грани разрыва, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Неоднократно с нашей стороны говорилось, что отношения России и США находятся на грани разрыва. Администрация уже ушедшего президента Байдена сделала ставку на гибридную войну, внедрила в свои документы и внедрила союзникам идею о том, что России можно нанести стратегическое поражение», — сказал Рябков.

Он добавил, что в результате конфронтационная наполняемость отношений России и США усилилась и сегодня приобрела весьма острый характер.

20 января Джо Байден покинул Белый дом, уступив кресло президента Дональду Трампу. Ранее Трамп отозвал доступ Байдена к секретным сведениям.