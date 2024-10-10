Замглавы МИД РФ Рябков анонсировал встречу «ядерной пятерки» в Нью-Йорке

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что пять ядерных стран, которые называют «ядерной пятеркой», встретятся в ближайшие две недели в Нью-Йорке, сообщает ТАСС .

Членами «пятерки» являются Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. Они встретятся на полях заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН. Это произойдет в Нью-Йорке в ближайшие две недели.

Рябков добавил, что точную дату встречи он пока не знает. Он также пожелал удачи Китаю, который стал координатором «пятерки». По словам Рябкова, КНР может рассчитывать на поддержку России.

Кроме того, замглавы МИД РФ выразил надежду, что остальная тройка участников «будет вести себя хотя бы немного более конструктивно».

Ранее Рябков оценил вероятность вооруженного столкновения России и США. По его словам, это зависит от будущих действий США.