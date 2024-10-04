Будет ли между РФ и Соединенными Штатами вооруженный конфликт, зависит от будущих действий США. Однако Россия не рекомендует доводить до усугубления противостояния, рассказал РИА Новости заместитель главы отечественного министерства иностранных дел Сергей Рябков.

Если США будут и дальше испытывать РФ на прочность, это спровоцирует еще более жестокие шаги Кремля, чем которые были до этого. Ответ будет комплексный и со всех сторон — в Москве продумывают варианты не только политического, но и военного противостояния с Вашингтоном.

Запад надолго занял курс на то, чтобы нанести России стратегическое поражение. РФ нужно проявлять готовность к сражению с сильным противником. Стране необходимо развиваться и создавать «крепостную стену», за которой получится расти, не боясь действий Соединенных Штатов и их партнеров.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что Соединенные Штаты поощряют Украину на нанесение атак в глубину РФ. Таким образом США сами ведут ситуацию к началу ядерного конфликта.