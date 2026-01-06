Замглавы аппарата Белого дома назвал силу «железным» законом миропорядка

сегодня в 05:31

Белый дом: реальный мир управляется силой, а не «приличиями»

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя военную операцию США в Венесуэле, заявил, что международные отношения определяются силой и мощью, а не нормами приличия. Его слова прозвучали в эфире телеканала CNN, сообщает РИА Новости .

«Можно сколько угодно рассуждать о международных приличиях, но реальный мир управляется силой и мощью», — подчеркнул Миллер.

По его мнению, именно эти факторы являются основополагающими в современной геополитике, что оправдывает решительные действия Вашингтона, такие как захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее в Пентагоне сделали заявление о стремлении к морскому господству.

