«Заметно постаревший»: в Швейцарии оценили изменения во внешности Зеленского
Внешний вид президента Украины Владимира Зеленского привлек внимание швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, которая отметила его «заметное старение», сообщает «Царьград».
В своем недавнем обращении касательно мирного плана, предложенного Соединенными Штатами, он, как утверждается, сильно отличался от своего облика в 2022 году.
«Почти четыре года спустя, в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение», — отмечается в материале.
Речь идет о видеообращении, где Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач» и говорил о якобы неразрешимом выборе между утратой достоинства и потерей важного партнера.
По информации «Царьграда», с 2022 года было опубликовано значительное количество фото- и видеоматериалов, указывающих на вероятное употребление Зеленским наркотических веществ и связанных с этим последствий.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.