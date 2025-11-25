В своем недавнем обращении касательно мирного плана, предложенного Соединенными Штатами, он, как утверждается, сильно отличался от своего облика в 2022 году.

«Почти четыре года спустя, в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение», — отмечается в материале.

Речь идет о видеообращении, где Зеленский призвал украинских политиков «прекратить срач» и говорил о якобы неразрешимом выборе между утратой достоинства и потерей важного партнера.

По информации «Царьграда», с 2022 года было опубликовано значительное количество фото- и видеоматериалов, указывающих на вероятное употребление Зеленским наркотических веществ и связанных с этим последствий.

