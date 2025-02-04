Заменить уволившуюся сотрудницу Минпросвещения Агре может герой СВО

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Должность директора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения вместо уволившейся Натальи Агре может занять герой СВО майор Борис Дудко, сообщает газета «Ведомости» .

По словам источников издания, его назначение на данный пост не исключается.

Дудко — участник СВО, он представлен к званию Героя России. Также он участник кадровой программы «Время героев».

Ранее стало известно, что Агре покинула свой пост в департаменте. Она заявила, что еще в декабре приняла решение уйти по собственному желанию.

Агре на прошлой неделе предложила создать подросткам условия для начала романтических отношений. В этих целях она призвала вернуть в школы дискотеки. По ее мнению, такая мера позволит повысить готовность молодежи к созданию семей.