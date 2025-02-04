Предлагавшая вернуть дискотеки в школах сотрудница Минпросвещения уволилась

Директор департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Наталья Агре, предлагавшая вернуть в школы проведение дискотек для создания романтических условий, покинула свой пост, сообщает РИА Новости .

Женщина рассказала, что приняла решение уйти с должности еще в декабре.

Ранее Агре заявила о необходимости создать школьникам условия для начала романтических отношений. Она предложила для этого вернуть школьные дискотеки.

Агре рассказала, что только 8% молодых людей в возрасте от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни. Она отметила, что такой низкий показатель связан как раз с тем, что ребятам не были созданы условия для романтических отношений.

Она также заявляла, что необходимо создать места, «куда мальчик может пригласить девочку на свидание».

Ранее стало известно, что Агре должна была стать одним из тех экспертов, которые будут выбирать, какие песни станут учить дети в российских школах. Перечень обещали подготовить к лету.