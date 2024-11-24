Залужный заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

Страны НАТО не готовы к долгосрочному противостоянию с Россией, заявил посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, слова бывшего главкома ВСУ приводит газета «Известия» .

Залужный привел в пример состояние сил ПВО стран НАТО. По словам дипломата, ни Британия, ни другие европейские страны не смогут отбить воздушные атаки из 2-3 тысяч целей.

«Несмотря на то что имеется достаточное количество самолетов F-16, которые обладают отличными возможностями ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2–3 месяца», — заявил экс-военный.

Ранее Залужный заявил, что Третья мировая война уже идет, оценивая якобы военную помощь России от других государств. При этом посол Украины в Великобритании не упомянул поддержку Киева со стороны стран Запада.