Экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что третья мировая война началась в этом году, пишет РИА Новости .

«Я считаю, что в 2024 году мы можем абсолютно точно считать, что началась Третья мировая война», — сказал он.

По его мнению, об этом говорит якобы привлечение Россией военной помощи со стороны Китая, Ирана и КНДР.

Россия применила новейшую систему средней дальности «Орешник» 21 ноября 2024 года, заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Глава государства подчеркнул, что Россия применила новое оружие «Орешник» в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности.

Путин рассказал, что современные средства ПВО не могут перехватить «Орешник», так как ракеты атакуют поставленные цели со скоростью 2,5-3 км/с.

Российский лидер заверил, что применение противником оружия западного производства не повлияет на ход боевых действий в зоне СВО. Войска ВС РФ успешно наступают по всей линии фронта, и все ранее поставленные задачи будут решены.