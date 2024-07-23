Залужный в первом заявлении как посол призвал Запад отказаться от ряда свобод Политика сегодня в 08:23

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный в первом публичном выступлении в качестве посла Украины в Великобритании отметил, что жители западных стран должны на время отказаться от ряда свобод ради выживания, поскольку есть риск опасности новых войн, сообщает РИА Новости.

«Возможно, самый сложный и важный компонент — это готовность общества, основанная на честной и прозрачной коммуникации между правительством и народом. Общество должно дать согласие на временный отказ от ряда свобод ради выживания», — добавил он. По словам Залужного, современные войны носят тотальный характер, требующий усилий всего общества. Политики обязаны мобилизовать граждан. Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая высказала мнение, что главком ВСУ Александр Сырский согласен на капитуляцию войск.