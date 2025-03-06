Законность и уважение: почему Путин вызывает симпатию на Западе

«Видят, что он умеет уважать руководителей других государств. Он постоянно подчеркивает: кого избрали, с тем мы и имеем дело. Путин, что привлекательно для Трампа (Дональда, президента США — ред.) и для Вэнса (Джей Ди, вице-президент Штатов — ред.) как юриста, все время доказывает законность, обоснованность на законе тех действий, которые он совершил или призывает совершить», — сказал Светов.

По словам Светова, российский лидер понятен западным политикам, они видят, что с ним можно договориться.

С другой стороны, расположение к президенту РФ нельзя считать личной симпатией Трампа. У такого «циничного человека» их не может быть: у него своя позиция и интересы. У других первых лиц и людей ближайших кругов есть свое отношение к Путину, подчеркнул политолог.