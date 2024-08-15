«Закончим драчку»: Лукашенко призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров

Лукашенко выступил за начало переговоров между РФ и Украиной

По словам политика, ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам этот конфликт не нужен. Он играет на руку только высокопоставленным лицам с Запада.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку», — сказал Лукашенко.

В частности, он считает, что «драчка» нужна американским чиновникам. На это указывают некие факты, закрытые для общественности, которые президент Белоруссии не может привести.

Политик добавил, что те самые высокопоставленные лица с Запада открыто заявляют о своих намерениях и дальше разжигать конфликт. Они хотят, чтобы Украина и Россия «друг друга уничтожили».

Ранее стало известно, что белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск. Боевая техника грузилась на ж/д транспорт и направлялась в назначенные районы.