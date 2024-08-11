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Минобороны Белоруссии сообщило о выдвижении танкистов к границе с Украиной

Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск, сообщает пресс-служба Минобороны союзного государства.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», — говорится в сообщении.

В белорусском оборонном ведомстве добавили, что боевая техника грузится на ж/д транспорт и направляется в назначенные районы.

Накануне министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что глава государства Александр Лукашенко отдал распоряжение усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. Белорусские РСЗО «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер» совершают марши в назначенные районы.