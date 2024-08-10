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Беларусь перекидывает «Искандеры» и РСЗО «Полонез» в приграничные с Украиной районы

Белорусские реактивные системы залпового огня «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер» получили задачи на совершение маршей в назначенные районы, граничащие с Украиной, сообщает БелТА .

Министр обороны страны Виктор Хренин заявил, что президент Александр Лукашенко отдал распоряжение усилить группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях.

В Гомельскую область стягиваются силы ССО и воинских частей. Дополнительно перебрасывают ракетные войска и системы ПВО.

Ранее в Минске заявляли, что Украина стягивает к белорусским границам войска, вооружения и военную технику. Кроме того, ВСУ развернули системы наблюдения радиоэлектронной разведки вблизи белорусской границы и широко используют беспилотные летательные аппараты.