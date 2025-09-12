Заявление глав МИД призвало остановить эскалацию на Ближнем Востоке

Министры иностранных дел России и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приняли жесткое совместное заявление в связи с атакой Израиля на территорию Катара 9 сентября 2025 года.

В документе инцидент расценен как «вопиющее нарушение международного гуманитарного права» и преднамеренный подрыв дипломатических усилий в регионе.

В заявлении содержится решительное осуждение удара по жилым объектам в Дохе, где на момент атаки велись переговоры с участием членов политбюро ХАМАС, требование к международному сообществу принять эффективные меры для сдерживания Израиля и прекращения «постоянно повторяющихся нарушений» международного права и призыв к СБ ООН взять на себя ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации, поскольку бездействие грозит «серьезными последствиями для мирового мира».

Особый акцент сделан на том, что удар затронул суверенитет Катара — ключевого медиатора в переговорах между ХАМАС и Израилем. Гибель сотрудника сил безопасности Катара (Лехвия) и гражданских лиц, по мнению министров, требует не только политической, но и правовой оценки.

Дипломаты предупреждают, что дальнейшие односторонние действия Израиля могут сорвать процесс урегулирования и спровоцировать региональный конфликт с непредсказуемыми последствиями.