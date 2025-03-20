Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский фактически отдал приказ о новых ударах по России, хотя публично отказался от атак по энергетической структуре, сообщает газета «Известия» .

«В действительности потерявший всякую связь с реальностью режим Зеленского продемонстрировал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическими методами», — прокомментировала Захарова недавнюю атаку украинских БПЛА по энергоструктуре России.

Она уверена, что Киев пытается всячески сорвать мирные инициативы, которые предложил президент США Дональд Трамп. При этом 19 марта, сразу после разговора американского лидера с главой государства Владимиром Путины, в ходе которого они договорились прекратить удары по энергоструктуре, Украина атаковала нефтебазу в Краснодарском крае.

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Украина продолжит наносить удары по территории РФ, пока мораторий на прекращение огня не вступит в силу. Более того, в США Зеленского не воспринимают как надежного переговорщика и не рассчитывают, что он сдержит обещания.