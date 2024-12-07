Захарова: Западу следует позаботиться о спасении Украины, а не о ее победе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале призвала Запад позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о ее победе.

Также дипломат призвала прекратить поставки оружия киевскому режиму.

«В ином случае от Украины и ее граждан Запад ничего не оставит. Хотя, возможно, именно такой исход натовцам и нужен», — написала она», — написала она.

Ранее Захарова заявила, что Украина использует обмены пленными для продвижения собственных интересов. Это не вызывало бы вопросов, если бы Киев не отказывался забирать своих солдат, которые оказались в плену.