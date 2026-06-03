Захарова заявила о легализации пиратства в Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны возвращаются к легализации пиратства на государственном уровне. Поводом стал захват Францией при содействии Великобритании танкера Tagor, следовавшего из России.

Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik прокомментировала задержание в Атлантическом океане танкера Tagor. По ее словам, действия Франции при поддержке Великобритании свидетельствуют о возврате к практике, которую можно назвать узаконенным пиратством.

Дипломат напомнила, что несколько веков назад в Западной Европе вместе с развитием мореплавания появились пираты — «жестокие воры», чья деятельность со временем была романтизирована.

«Назовите-ка мне что-то подобное, связанное с первооткрывателями. Ну разве настолько они романтизированы? На детском празднике у вас ребенок в костюме (ред. — Жан-Франсуа де) Лаперуза или даже (ред. — Христофора) Колумба? Да нет, конечно. Выйдет в костюме пирата», — подчеркнула она.

Захарова отметила, что еще пять-шесть лет назад Франция, Великобритания, США и другие государства принимали резолюции против морского пиратства. Тогда, по ее словам, под пиратами подразумевались небольшие группы на катерах.

Сейчас, по словам представителя МИД, происходит «тотальное обрушение международных правовых основ», а Европа фактически легализует пиратство как государственную практику.

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