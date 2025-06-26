сегодня в 13:33

Захарова заявила, что перелет Ил-96 СЛО «Россия» в США — обычный рейс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила перелет Ил-96 Специального летного отряда «Россия» в Нью-Йорк. По ее словам, это «обычный рейс», сообщает ТАСС .

В среду борт СЛО «Россия» совершил полет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. Захарова подчеркнула, что это обычный вывозной рейс, которых в году несколько.

«Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — объяснила Захарова.

Ранее российский МИД опубликовал резкое опровержение лживых утверждений о наличии у официального представителя ведомства гражданства США. Эти сведения являются откровенным вымыслом, не подкрепленным никакими фактами.