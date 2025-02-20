Захарова высмеяла слова главы МИД Франции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила после высказывания министра по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о «справедливости».

Французский министр во время заседания глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге заявил, что на компасе его страны «нет „юга и севера“». Он добавил, что на нем есть только отметка «справедливость».

Захарова прокомментировала эти слова, шутливо указав на неточность прибора.

«Батенька, так у вас не компас, а транспарант», — написала Захарова в Telegram-канале.

В заседании глав МИД G20 участвует и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее в Сети появились кадры, как он обменивается рукопожатием со своим коллегой из Норвегии.