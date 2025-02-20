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Опубликованы кадры того, как глава МИД Норвегии пожал руку Лаврову

В Сети набирают популярность кадры, на которых запечатлено, как глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся рукопожатием с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде. Видео публикует ТАСС .

Лавров и Эйде приняли участие в заседании глав внешнеполитических ведомств G20 в Йоханнесбурге. Когда российский министр подходил к своему месту, ему пожал руку норвежский коллега.

Кроме того, Лаврова поприветствовали главы МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан.

Ранее на таких встречах представители некоторых европейских стран демонстративно игнорировали представителей РФ.

Во время мероприятия Лавров сидел между Фиданом и главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Елем.