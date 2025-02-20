сегодня в 16:05

Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Йоханнесбурге

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие во встрече лидеров внешнеполитических ведомств G20, которая проходит в Йоханнесбурге (ЮАР), сообщает РИА Новости .

Российский представитель до начала мероприятия прибыл в зал и поприветствовал нескольких своих коллег рукопожатием, в том числе министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде.

Затем Лавров занял свое место между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и главой МИД Южной Кореи Чо Тхэ Елем.

Мероприятие продлится с 20 по 21 февраля. У Лаврова запланирован ряд встреч со своими коллегами.

Ранее отмечалось, что глава МИД Турции планирует провести переговоры с Лавровым. В том числе их беседа может состояться на встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге.