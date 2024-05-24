Захарова высмеяла Кулебу за слова о желании РФ сорвать переговоры по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram высмеяла высказывание главы Минобороны Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент Владимир Путин якобы хочет сорвать швейцарские переговоры по Украине, которые запланированы на 15–16 июня.

Захарова подчеркнула, что Кулеба лжет, заявляя, что Путин якобы боится успеха, который могут достигнуть делегации стран мира в Швейцарии, где будут обсуждать в том числе ситуацию на Украине.

«А теперь правда. Российские «источники» сообщают о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, с апреля 2022 года, когда по требованию Британии киевский режим заблокировал переговорный процесс, о котором сам же и просил. За два года этот тезис звучал в сотнях тысячах интервью, заявлений и выступлений официальных лиц России», — написала Захарова.

Что касается переговоров по Украине в Швейцарии, то Захарова считает это очередным обманом США, которые громко заявляют о мире, а сами поставляют оружие на фронт.

Ранее США сообщили, что готовятся направить на Украину очередную партию военной помощи. Снаряды для систем HIMARS Киеву намерены передать в сжатые сроки.