США планируют в сжатые сроки передать Украине снаряды для систем HIMARS

сегодня в 21:51

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон готов оказать Киеву очередную военную помощь на общую сумму в 275 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Блинкен отметил, что в рамках новой помощи на Украину поставят снаряды для систем HIMARS, артиллерии и противотанковые средства защиты. Поставка будет осуществлена в ближайшее время и в сжатые сроки.

По словам официального представителя США, предыдущая военная помощь уже достигла линии фронта, где Россия проводит специальную военную операцию.

Ранее власти США начали готовиться к объявлению об оказании новой помощи Украине. Вашингтон планирует пережать в том числе артснаряды калибра 155-мм и 105-мм.