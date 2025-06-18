Захарова высказалась о гендерной повестке Трампа на полях ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о признании только двух биологических полов.

Дипломат назвала эту позицию «возвращением к нормальной нормальности».

«Каждый может чувствовать себя как угодно — столом или тремя собаками сразу. Это личное дело каждого. Но созданы были мужчина и женщина», — подчеркнула Захарова в беседе с Риком Санчесом.

Ранее Трамп пообещал в случае избрания официально признавать только мужской и женский пол и в первый же день нахождения в Белом доме запретить участие мужчин в женских спортивных соревнованиях.