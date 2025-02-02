Захарова вспомнила анекдот про моль после слов Зеленского о Путине

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила анекдотом после высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о президенте России Владимире Путине и мирных переговорах с Москвой.

Ранее Зеленский заявил, что глава российского государства якобы «боится» и не хочет прямых переговоров с Киевом о мирном урегулировании украинского конфликта.

«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: „Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!“» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский в интервью изданию Associated Press подчеркнул, что украинские власти будут готовы к мирным переговорам с Россией, но только после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, который способен «усадить Путина за стол переговоров».