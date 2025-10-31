Захарова: в Киеве и ЕС не думают о мирном урегулировании украинского кризиса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала распространившуюся в западных СМИ информацию о том, что якобы страны Евросоюза и Киева готовят «европейский мирный план для Украины», который состоит из 12 пунктов. По словам Захаровой, на самом деле ни в Европе, ни в Киеве никто не думает о мирном урегулировании украинского кризиса, сообщается на официальном сайте МИД РФ .

«Им важно не допустить запуска реального мирного процесса, который учитывал бы законные интересы России, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что достаточно поверхностно ознакомиться с документом, чтобы понять: ни Европа, ни украинские власти не стремятся к настоящему и долгосрочному мирному решению конфликта. Их мышление остается военным. Главная цель на данный момент — любыми способами выиграть время для украинской армии, которая терпит неудачи, и предотвратить крах правительства лидера страны Владимира Зеленского из-за провалов на фронте.

Захарова отметила, что в центре внимания — немедленная остановка боевых действий и фиксация нынешней линии столкновений. Дальше идет стандартный список требований киевских властей: неопределенные «гарантии безопасности» без деталей, финансирование для восстановления разрушений, ускоренное вхождение в Евросоюз и постепенная передача Запорожской атомной станции под украинский контроль.

