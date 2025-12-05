Захарова: украинских детей тайно вывозили в Европу без согласия родственников

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила киевский режим в тайном вывозе украинских детей в страны Европы без согласия их родителей.

Такое заявление диппредставитель сделала во время доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Преступления киевского режима против женщин и детей».

«Тема женщин и детей особенно цинично используется Западом, (президентом Украины Владимиром — ред.) Зеленским и всей этой кликой. За последние годы мы слышали массу обвинений, которые не были подкреплены ничем», — сказала Захарова.

По ее словам, очень показателен пример с так называемыми тысячами детей, якобы похищенными Россией.

«Эта цифра раз за разом озвучивается киевским режимом и западными политиками, в том числе и на международных площадках, но когда дело дошло до официальных запросов, представители киевского режима передали России только 339 фамилий. Выяснилось, что значительная часть этих детей была тайно вывезена из Украины в европейские страны, причем без согласия родственников», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что заявленного Киевом «массового похищения детей Россией» не существует, доказательств этому нет.

