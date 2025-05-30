Захарова: Украина перед вторым раундом переговоров вновь устраивает истерику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим вновь «пытается набить себе цену», устроив истерику перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

«Это у них так всегда. Помните строчку из песни — „не дам свое ‚угу‘ ни другу, ни врагу“? Вот мне кажется, это какая-то такая логика, которой они, собственно, и руководствуются», — сказала дипломат в эфире Первого канала.

Захарова напомнила, что подобную истерику власти Украины устроили перед первым раундом переговоров с российской стороной в Турции. Информационным шумом Киев пытается привлечь внимание мировой общественности, а также «набить себе цену» и «что-нибудь выторговать».

При это представитель МИД России добавила, что позиция Москвы конструктивна и была изложена на высшем уроне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул на новые переговоры с Украиной. По его словам, 2 июня переговорщики будут готовы к новому раунду консультаций с Киевом.