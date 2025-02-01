Захарова указала на отказ Германии признавать блокаду Ленинграда актом геноцида

Захарова подчеркнула принципиальную позицию России в вопросе восстановления исторической справедливости в отношении советских жертв нацистского режима Германии. По ее словам, российская сторона настаивает на своих требованиях и отвергает текущую позицию Берлина касательно компенсационных выплат.

Дипломат также заявила о необходимости предоставления компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, а не только отдельным группам лиц. Она указала на попытки немецкой стороны использовать расплывчатые формулировки при обсуждении блокады Ленинграда и преступлений нацистов. При этом представитель МИД подчеркнула, что Германии не удастся уклониться от признания факта геноцида народов Советского Союза.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова чешского сенатора Мирославы Немцовой, которая пожелала России повторно пережить блокаду Ленинграда. Он заявил, что не может уложить в своей голове, как можно было такое сказать.