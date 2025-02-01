Медведев возмущен заявлением Немцовой о «повторной» блокаде Ленинграда

Чешский сенатор Мирослава Немцова сделала провокационное заявление о том, что желает России еще раз пережить блокаду Ленинграда. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сначала не хотел комментировать это высказывание, но в итоге возмутился в своем Telegram-канале , подчеркнув, что не может уложить в голове, как такое можно было сказать.

Медведев прокомментировал высказывание Немцовой после поездки в Санкт-Петербург. Посетив родной город, он понял, что промолчать все-таки не сможет.

«Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы еще раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? (с властью в Чехии — ред.)» — задался рядом вопросов Медведев.

Зампред Совбеза напомнил, что в ходе освобождения Праги погибли десятки наших соотечественников, и на фоне этого он не понимает, как Немцова могла такое сказать.

Медведев пожелал, чтобы подобно событиям Пражской весны 1968 года кровавый вихрь истории поглотил тех, кто произносит такие слова в отношении России.