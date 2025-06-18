Захарова: у радиации никто не спросит паспорт, визу или прописку

Атаки Израиля на гражданские ядерные объекты Ирана представляют опасность для всего мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik .

«Накануне Министерство иностранных дел России сделало заявление о том, что это всё ведет не просто к эскалации, а к угрозе региону и миру, в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам, я подчеркну, мирным, на территории Ирана», — сказала Захарова.

Захарова напомнила, что иранская ядерная программа находится под наблюдением экспертов МАГАТЭ, которые также подвергаются риску из-за израильских атак. Она уточнила, что этот вопрос поднимается, потому что киевский режим уже давно демонстрирует полное пренебрежение к жизни инспекторов МАГАТЭ, целенаправленно атакуя атомные электростанции. Они отлично понимают, что там находятся люди — и граждане России, и те, кого они до сих пор считают своими, и сотрудники МАГАТЭ, представляющие международную организацию ООН, имеющие разное гражданство и национальность. Но это никого не останавливает.

Дипломат подчеркнула, что ближневосточный конфликт перестал быть локальным, превратившись в глобальную угрозу, поскольку под ударом оказались мирные ядерные объекты, поврежденные в ходе военных действий.

«Я каждый раз говорила: у радиации никто не будет спрашивать паспорт, визу или прописку. Она будет проходить, проникать и пересекать все границы, но кто сейчас об этом думает?», — заключила Захарова.

Ранее Мария Захарова назвала G7 мышами, грызущими кактус, а их саммит — позорищем.