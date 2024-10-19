Захарова: США заставили Данию молчать о своих кораблях у «Северного потока»

За несколько дней до взрыва на «Северном потоке» датский капитан заметил в Дании американские корабли, но его заставили замолчать, такое заявление в своем Telegram-канале сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Интересно, опрашивали ли его (датского капитана — ред.) шведские, немецкие и датские следователи? Есть ли его слова в архивах расследования? Или там так зацепились за версию о польско-украинском водолазе Владимире З., что все в нее не укладывающееся решили вычеркнуть?» — задалась вопросом дипломат.

По словам Захаровой, именно американские корабли были вблизи «Северного потока» за несколько дней до того, как произошел взрыв, повредивший объект.

Ранее Германия выдала ордера на арест тех, кто может быть причастен к взрывам на газопроводе «Северный поток». Расследованием дела занимается Генеральная прокуратура ФРГ.