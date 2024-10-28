Захарова сравнила угрозы США в адрес властей Грузии с неоколониализмом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала угрозы США в адрес властей Грузии. Она написала в своем Telegram-канале , что эти методы схожи неоколониализмом.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция — неоколониализм», — заявила она.

США пообещали Грузии «дальнейшие последствия» в случае если правительство республики не поменяет курс. Эти слова принадлежат представителю Госдепа Мэттью Миллеру.

Ранее политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков сообщил, что в Грузии пытаются организовать Майдан по украинской модели, перевести данное государство на антироссийские рельсы и поставить крест на экономическом и отчасти политическом сотрудничестве.