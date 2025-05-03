Захарова считает угрозой обращение Зеленского к политикам, едущим в Москву 9 мая

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он «не гарантирует безопасность на 9 Мая на территории РФ», — прямая угроза. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сделанные президентом Украины заявления, — не случайные. Это стандартная угроза «террориста мирового масштаба».

По такой причине Зеленский отверг перемирие, которое президент РФ Владимир Путин предложил на время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Также глава Украины пригрозил главам мировых государств, которые собираются приехать на 9 Мая в Москву.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина не может гарантировать безопасность лидерам иностранных государств, которые собираются приехать в Москву в День Победы. Киев, по его словам, не несет ответственности за то, что происходит в России.