Захарова считает, что НАБУ и САП никак не относятся к борьбе с коррупцией

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) не имеют отношения к борьбе с коррупцией в стране. Они только лишь рычаги давления, а также способ контролировать политиков, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости .

Она отметила, что НАБУ и САП — рычаги, с помощью которых управляют украинскими властями и президентом страны Владимиром Зеленским. Также с помощью них отмывают огромные деньги, отправляемые Киеву, чтобы некоторые средства вернулись обратно в западные банки и фонды.

На самом деле на Украине никто не борется с коррупцией. Не происходит даже похожий на это процесс, заявила Захарова.

22 июля Верховная рада Украины приняла закон № 12414. Он лишил НАБУ и САП независимости, поскольку подчинил их Генпрокуратуре.

Украинские власти объясняют реформу якобы борьбой с российским влиянием в антикоррупционных органах. Но тысячи украинцев уже четвертые сутки участвуют в акциях протеста в Киеве и иных городах.