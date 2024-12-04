Захарова: Россия удивлена обеспокоенностью Филиппин из-за подлодки «Уфа»

РФ удивила реакция Филиппин на проход отечественной подводной лодки «Уфа» в исключительной экономической зоне островного государства. Пребывание российского судна было абсолютно правомерным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС .

В понедельник президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший заявил о присутствии дизель-электрической подводной лодки «Уфа» в акватории Южно-Китайского моря. Он отметил, что встревожен проникновением в исключительную экономическую зону страны.

Захарова призналась, что Россию такая реакция удивила. Она напомнила о ст. 58 Конвенции ООН по морскому праву, согласно которой суда всех государств пользуются свободой судоходства в исключительной экономической зоне. Захарова отметила, что в связи с этим проход российской подлодки не нарушил нормы международного морского права.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что подобная реакция со стороны Филиппин стала следствием усилий Запада по «демонизации» России. Захарова призвала Манилу не поддаваться пропагандируемой Западом русофобии.

Ранее Захарова прокомментировала информацию о развертывании ракетных подразделений США в Японии и на Филиппинах. По ее словам, Вашингтон использует методы, опробованные на Украине.