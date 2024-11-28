Захарова посоветовала Японии изучить российскую ядерную доктрину

сегодня в 03:22

В МИД России предупредили Токио об опасности размещения ракет США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о развертывание ракетных подразделений США в Японии и на Филиппинах на случай кризиса вокруг Тайваня.

По словам дипломата, США нагнетают обстановку в Тайваньском проливе. Вашингтон использует методы, опробованные на Украине, содействуя росту сепаратистских настроений среди тайваньцев.

Япония с помощью США пытается милитаризировать страну, вынашивая планы размещения на острове американских ракет средней дальности. Россия ответ предпримет адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности, указала представитель МИД.

«О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновлёнными положениями Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Захарова прокомментировала решение ФРГ закрыть бюро Первого канала в Германии.