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РФ высылает двух журналистов ARD в ответ на закрытие бюро Первого канала в ФРГ

Россия приняла ответные меры на решение немецких властей закрыть бюро Первого канала в Германии. Из страны будут высланы два журналиста ARD, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС .

В среду Россия анонсировала ответ РФ на закрытие немецкого бюро Первого канала.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва рассмотрит возможность аккредитации новых журналистов ARD, как только бюро Первого канала в Берлине вновь заработает.

Ранее власти Германии решили закрыть немецкое бюро Первого канала. Сотрудникам корпункта Ивану Благому и Дмитрию Волкову было предписано покинуть страну. Они должны уехать из ФРГ в первой половине декабря.

Благой отметил, что решение о закрытии немецкого бюро Первого канала было принято после сюжета о задержании гражданина Германии Николая Гайдука.