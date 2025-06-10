Захарова: РФ официально признает Карабах азербайджанской территорией
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что страна официально признает Карабах территорией Азербайджана, сообщает ТАСС.
Она также призвала не выдергивать из контекста слова советника президента России Владимира Мединского о Карабахе.
«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила Захарова.
По ее словам, Мединский в своем интервью говорил об историческом аспекте Карабаха, его социокультурных особенностях и боли живущих там людей.
Ранее Мединский в интервью RT заявил, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта, то это будет спорный регион, как Карабах. А РФ не хочет, чтобы там появился гигантский Карабах, который не признан никем, из-за которого может быть ядерная война.