Захарова: РФ официально признает Карабах азербайджанской территорией

Она также призвала не выдергивать из контекста слова советника президента России Владимира Мединского о Карабахе.

«Не надо выдергивать из контекста несуществующие тезисы и менять слова местами, придавая им совершенно иное значение», — заявила Захарова.

По ее словам, Мединский в своем интервью говорил об историческом аспекте Карабаха, его социокультурных особенностях и боли живущих там людей.

Ранее Мединский в интервью RT заявил, что если остановить российско-украинский конфликт по линии фронта, то это будет спорный регион, как Карабах. А РФ не хочет, чтобы там появился гигантский Карабах, который не признан никем, из-за которого может быть ядерная война.