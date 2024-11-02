Захарова раскрыла, кого Украина первыми вызволяет из плена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время Украина «буквально саботирует» процесс обмена военнопленными с Россией. По ее словам, ранее этот процесс был институционализирован и «давал результаты», сообщает РИА Новости .

В ходе брифинга Захарова также отметила, что украинские власти намерены обменивать только боевиков нацбатальонов, а также тех военных, которых в России характеризуют как экстремистов и террористов.

Спикер дипломатического ведомства также заявила, что Минобороны РФ предлагало вернуть 935 украинских военнопленных, однако Киев забрал только 279 из них. По словам офпреда, Украина создает «политический перфоманс», когда речь заходит об обмене военнопленными.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Россия никогда не отказывалась от обмена пленными.