Захарова прокомментировала состояние Зеленского на пресс-конференции
«Неужели будут отрицать?»: Захарова отметила странное состояние Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на неестественное поведение Владимира Зеленского во время пресс-конференции на международной конференции по безопасности в Мюнхене.
«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.
На видео Зеленский пьет воду, у него дрожит голова и бегают глаза. Политик с отсутствующим видом слушает вопрос журналиста.
Ранее Зеленский отказался подписывать соглашение с США по использованию редкоземельных металлов на Украине.