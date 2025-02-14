Захарова прокомментировала состояние Зеленского на пресс-конференции

сегодня в 23:49

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на неестественное поведение Владимира Зеленского во время пресс-конференции на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

«Неужели опять будут отрицать то, что видят все невооруженным глазом?» — написала представитель МИД России в своем Telegram-канале.

На видео Зеленский пьет воду, у него дрожит голова и бегают глаза. Политик с отсутствующим видом слушает вопрос журналиста.

Ранее Зеленский отказался подписывать соглашение с США по использованию редкоземельных металлов на Украине.