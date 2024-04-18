Захарова: Косово совершенно не готово к вступлению в Совет Европы

Приштина совершенно не готова к вступлению в Совет Европы и не имеет на это право, потому что не является независимым государством, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также Захарова отметила, что продолжается преследование сербов, захвате и осквернении православных святынь. А еще она отметила отсутствие всяческих человеческих стандартов.

При этом ПАСЕ требует от Косово присоединиться к одиозному «реестру ущерба» в контексте конфликта на Украине. Голосование в поддержку Косово стало позором ПАСЕ, подтвердившей приверженность обесцениванию международно-правовых норм.

При вступлении города в Союз Европы никто из депутатов не высказал единогласного мнения. Мнения разделились даже в делегациях от тех стран, которые в свое время признали косовскую «независимость».